نائب يدعو لاخلاء دهوك من التواجد العسكري التركي وحزب العمال

الخليج 365/ بغدادحمل النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ارام بالاتي، الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني مسؤولية الهجوم على إحدى قواعد الجيش التركي في دهوك، داعيا الى اخلاء المحافظة من التواجد العسكري التركي و حزب العمال الكردستاني.

وقال بالاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "تواجد قوات حزب العمال الكردستاني أعطت المبرر للقوات التركية للاعتداء على الابرياء في محافظة دهوك"، مبينا أن "المسؤولية مشتركة تقع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في ما يجري من احداث يدفع ثمنها الابرياء في الاقليم من خلال وضعهم وسط هذا الصراع السياسي".



وأضاف بالاتي، "اننا بالوقت الذي نعلن فيه رفضنا واستنكارنا لما يجري من اعتداءات على الابرياء في القى التابعة لمحافظة دهوك فاننا ندعو لأن تكون المحافظة خالية من التواجد العسكري سواء التركي او لمقاتلي حزب العمال"، مشددا على أن "البلد ينبغي أن لايكون مسرحا تسرح فيه القوات الاجنبية وهذا الامر ينبغي ان يخضع للمعايير الحكومية وتقديرات وزارتي الدفاع والداخلية".

واكد بالاتي، أن "العراق ينبغي ان لايكون حلبة لتصفية الصراعات السياسية والعسكرية بين القوى الاقليمية والدولية وعلينا ان نقرر مصلحة العراق اين تكون".

ووجهت الرئاسة التركية، امس الاحد (27 كانون الثاني 2019)، اصابع الاتهام الى حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم على إحدى قواعد الجيش التركي شمال العراق.

وكان مصدر امني افاد، السبت 26 كانون الثاني 2019، بقيام متظاهرين بحرق احد المقرات التابعة للقوات التركية والاستيلاء عليه في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية على خلفية مقتل خمسة مواطنين بقصف الطائرات التركية.

