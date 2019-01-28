هذا وأكدا انه يجب أن يطورا العلاقة بين البلدين، وانه من المهم أن يكون ثمة تعاون في مختلف المجالات.
الى ذلك، شدّد وزير الزراعة الاردني ابراهيم الشحاحدة، انه ثمة تبادل معرفي وتبادل في السلع بين العراق والاردن، مشيرا للعمل على بناء برنامج متكامل بين البلدين في القريب العاجل.
من جهته، تحدث صالح الحسني، وزير الزراعة العراقي، عن توطيد العلاقات العراقية الاردنية في مجال الزراعة، والاتفاق على زيارات متبادلة، ولجان فنية بين الطرفين لغرض تبادل الخبرات في مجال الارشاد الزراعي. وأكد أن هذا التعاون يأتي للتخلص من شح المواد الزراعية في العراق والاردن.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مساع عراقية وأردنية لتطوير القطاع الزراعي... فهل تترجم في القريب العاجل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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