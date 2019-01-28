وفي التفاصيل، قرر الشاب انقاذ اخيه الاصغر من كيبل الموت الذي نزل على رأسه، بفولتيته الكهربائية العالية، نتيجة اهمال مديرية كهرباء بابل التي لم تقم بواجبها بادامة الاعمدة الكهربائية في قرية ابو غرك، منذ سنوات.
وبعد ان راح الشاب ضحية الاهمال، لجأ ذووه الى مديرية الكهرباء لتقوم بدورها باعادة تثبيت العمود الكهربائي الساقط... لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال.
يشار الى أن اعمدة الكهرباء المتهالكة باتت خطرا يؤرق حياة الامنين، ما يستدعي تحركا جادا لانهاء حالة اللامبالاة كما يصفها المراقبون، والبدء بحملة اعادة تأهيل وصيانة شبكة توزيع الكهرباء بشكل كامل، كي لا تزهق ارواح اخرى نتيجة لهذا الاهمال.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إهمال كهرباء بابل والاعمدة المتهالكة تتسبب بمقتل شاب... فهل آن الأوان للتّحرك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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