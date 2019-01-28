اخماد حريق المول في اربيل ومصرع احد العاملين

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني في اربيل، الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق المول التجاري في المحافظة، مبينا ان الحادث ادى الى مصرع احد العاملين فيه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم، من اخماد الحريق الذي اندلع في رويال مول بمنطقة شورش على شارع ستين وسط مدينة اربيل"، مبينا ان "اتلحريق ادى الى مصرع احد العاملين فيه والحاق اضرار مادية كبيرة".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان " اندلاع الحريق هو بسبب تماس كهربائي".

يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

