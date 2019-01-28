نائب يدعو إلى إنشاء سد في ديالى لإنهاء "كابوس السيول"

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاثنين، وزارة الموارد المائية إلى إنشاء سد في وادي ترساغ بالمحافظة لاحتواء مياه السيول القادمة من إيران وإنهاء "كابوس" تعيشه عدة مناطق بالمحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إنه "ومع كل موجة أمطار غزيرة تهطل على المناطق الواقعة شرق البلاد، فإن السيول القادمة من إيران تبدأ بالارتفاع بشكل كبير"، مبيناً أن "تلك الأوضاع تتسبب بحصول حالة من الشلل بالحياة وانقطاع جميع الطرق لعدة أيام في وضع قد يتسبب بمشاكل بحالات الطوارئ أو الحالات المرضية الخاصة".



وأضاف، أن "مجلس محافظة ديالى والحكومة المحلية فيها يطالبان منذ عدة سنوات بإنشاء سد في وادي ترساغ لإيقاف السيول القادمة من إيران لكن حتى اللحظة لم تحرك وزارة الموارد المائية ساكناً في هذا الأمر"، معتبراً أن "الوضع لا يحتمل هذا التسويف والمماطلة رغم أن تلك السيول مستمرة منذ قرابة العام دون أية إجراءات من قبل الوزارة".

ودعا التميمي وزارة الموارد المائية، إلى "العمل بشكل سريع لوضع الخطط وتوفير التخصيصات المالية والتنسيق مع الحكومة المحلية في ديالى بغية انشاء سد بوادري ترساغ لانهاء هذا الكابوس الذي تعيشه تلك المناطق مع كل موجة سيول تدخل للمحافظة".

