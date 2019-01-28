كمية الامطار الساقطة في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية



نشرت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. ويبن الجدول ان منطقة صلاح الدين باربيل شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية 55.0 ملم، تلتها مدينة الحلة وبواقع 51.3 ملم، تلتها قضاء العزيزية 51 يليها ناحية النيل / الحلة وبكمية 44.8 ملم . فيما كانت كمية الامطار المتساقطة في العاصمة بغداد 40.8 ملم.





وفيما يلي الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق: وفيما يلي الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق:



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