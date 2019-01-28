الداخلية تنفي كتابا مفبركا يشير الى اعفاء مدير الاقامة في الاحوال المدنية

الخليج 365/ بغدادنفت وزارة الداخلية، الاثنين، كتابا مفبركا يشير الى اعفاء مدير الاقامة في الاحوال المدنية، فيما حذرت من اجراءات قانونية بحق كل من يحاول نشر اخبار كاذبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب مفبرك يشير الى اعفاء مدير الاقامة في مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من منصبه على خلفية شكاوى ضده تتعلق بتهم فساد كما تضمنه الكتاب انف الذكر، هو عار عن الصحة".



وحذرت الوزارة "جميع المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يحاول نشر اخبار كاذبة او مفبركة تطال من سمعة منتسبيها وثير حالة من الضبابية لدى الرأي العام"، مشيرة الى ان "ابوابنا مشرعة امام الجميع للوصول الى الحقيقة والحصول على المعلومة الصحيحة".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت اليوةم كتابا تضمن ان وزارة الداخلية قررت اعفاء مدير الاقامة في مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من منصبه، بسبب تهم فساد.

