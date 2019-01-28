قيادات حزبي الطالباني والبارزاني تجتمع في أربيل غداً لبحث ملفات "عالقة"

كشف مصدر في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، أن قيادات حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني ستجتمع في أربيل غداً لبحث عدة ملفات "عالقة".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "يوم غد سيشهد عقد اجتماع بين قيادات حزبي الطالباني والبارزاني في محافظة أربيل لبحث عدة ملفات عالقة بين الطرفين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من بين تلك الملفات ملف كركوك، والمناصب، وتشكيل حكومة الإقليم، ومنصب وزير العدل".
يذكر أن الحزبين عقدا، الاثنين (14 كانون الثاني 2019)، اجتماعاً في أربيل على مستوى المكتب السياسي، بإشراك مسؤولي جهازي الاستخبارات في كلا الحزبين، لبحث تفاصيل تشكيل حكومة الاقليم.
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