الجنائية المركزية: المؤبد لإرهابيين عملا مع داعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، حكمين بالسجن المؤبد لـ"إرهابيين" اثنين عملا لصالح تنظيم "داعش".
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية إرهابي منتمٍ إلى تنظيم داعش،اعترف بانخراطه في الشرطة الاسلامية لتنظيم داعش الارهابي وحكمت عليه بالسجن المؤبد".
وأضاف البيان، أن "المحكمة نفسها حكمت بالسجن المؤبد على إرهابي حاول العمل كعميل مزدوج لتنظيم داعش الإرهابي وجهاز مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "الإرهابي تم تجنيده كمصدر لجهاز مكافحة الارهاب الا أنه وبعد العمل لفترة اتضح ان له ارتباطات مع مجاميع ارهابية".
وأشار البيان، إلى أن "الاحكام صدرت وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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