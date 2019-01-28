مديرية الدفاع المدني تنفي قطع الطريق بين واسط وديالى

نفت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، قطع الطريق الرابط بين ديالى وواسط بسبب السيول.
وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في حديث لـ الخليج 365، ان "اللانباء التي نشرت عن قطع طريق واسط ديالى بسبب السيول عارية عن الصحة".
واضاف بوهان ان "الدفاع المدني مسيطر على المناطق ولا يوجد الي قطع لغاية الان".
يذكر ان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا في وقت سابق من اليوم، خبرا تضمن انه تم قطع الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وواسط بسبب سيول الامطار.
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