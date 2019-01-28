موجة من السيول تصل الى منطقة بحر النجف

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة النجف، الاثنين، بأن موجة من السيول وصل الى منطقة بحر النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "موجة من السيول وصلت اليوم الى منطقة بحر النجف، شرقي المحافظة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الدفاع المدني في المحافظة توجه الى المنطقة واستنفر جميع الياته".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس الماضي، ان تشهد البلاد تساقط امطار غزيرة، فيما اشارت الى ان هناك مناطق ستتعرض الى موجة سيول قادمة من ايران.

