الطاولة المستديرة تعود مجددا كحل اخير لازمة استكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة خليجية، عن مبادرة لجمع السياسيين المختلفين على استكمال تشكيل الكابينة الحكومية لحل الازمة، فيما اشارت الى ان بعض القادة السياسيين وافقوا على ذلك.

ونقلت الصحيبفة عن مصدر سياسي قوله ان "هناك طروحات جديدة تبنّتها قيادات سياسية للتقريب بين الكتل بشأن استكمال تشكيل الكابينة الوزارية"، مبينا ان "هناك مبادرة تبناها قادة سياسيين لتطويق الأزمة السياسية التي منعت إكمال التشكيلة الحكومية".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المبادرة تتضمن جمع القادة السياسيين للحوار حول طاولة مستديرة، وطرح الآراء المتعارضة بشأن المرشحين المختلف عليهم للحقائب الشاغرة"، مشيرا الى ان "بعض قادة الكتل وافقوا على المبادرة".

وتابع ان "هناك توجه جدي لحل الازمة"، لافتا الى ان "حوار الطاولة المستديرة قد يكون الفرصة الأخيرة أمام إكمال الحكومة، ويجب الضغط باتجاه انعقاده".

وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت، في 26 كانون الثاني 2019، انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب بعد التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019، فيما تم تاجيل استكمال تشكيل الكابينة الوزارية الى الفصل التشريعي الثاني.

