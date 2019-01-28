وكالة اخبار يهودية: مسلحون عراقيون يهددون إسرائيل بالآلاف الصواريخ من لبنان

الخليج 365باريس/ علي ناجيذكر موقع "انفو اسرائيل نيوز"، أن الاف المسلحين العراقيين الذي وصفهم بـ"مليشيا" يهددون في قصف إسرائيل بالآف الصواريخ.

وقال الموقع اليهودي الناطق بالفرنسية، إن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول التحقق من نبض الحكومة العراقية من خلال نشر معلومات حول أهداف اختارتها إسرائيل قصفها والتابعة لمسلحين عراقيين يوالون إيران"، مشيراً إلى أن "هؤلاء المسلحين يؤكدون ان إسرائيل لا تستطيع اللعب معهم، كما لديهم آلاف الصواريخ الموجهة ضدها من جنوب لبنان".



وبحسب الموقع، فأن قادة احد المسلحين، يوضح أنه "لم يتم الاعتداء على مواقعنا، وإذا حدث ذلك ، فان استجابتهم ستكون مهمة بشكل خاص عندما تكون إسرائيل في ادنى مستوياتها"، مشدداً "يجب إلا تلعب إسرائيل معنا".

واشار الموقع اليهودي، الى أن " عدد المقاتلين بلغ أكثر من 60 000ألف مقاتل".

