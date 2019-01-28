نائب عن بغداد يقترح وضع شرطين للترشيح لمنصب أمين العاصمة

الخليج 365/ بغداداقترح النائب عن محافظة بغداد عطوان العطواني، الاثنين، وضع شرطين للترشيح لمنصب أمين العاصمة، مبيناً أن أحد الشرطين هو أن يكون قد مضى على سكن المرشح في العاصمة 10 سنوات على الأقل.

وقال العطواني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء وبعد استكمال الكابينة الوزارية سيعمل على الانتقال لاستكمال إدارة الهيئات المستقلة لإنهاء مرحلة العمل بالوكالة فيها"، مبينا أننا "كممثلين للعاصمة في مجلس النواب وكخطوة استباقية أعلنا موقفنا لضرورة أن يكون من يتولى منصب أمين بغداد من أبنائها وضمن شروط معينة".



وأضاف العطواني، أن "من يتصدى لمنصب أمين بغداد ينبغي أن تتوفر فيه عدة شروط وتكون ضمن ضوابط انتخاب الأمين أولها أن يكون قد مصى على سكنه في العاصمة 10 سنوات على الأقل كي يكون على إطلاع بحاجة العاصمة"، لافتا إلى أن "الشرط الآخر أن يكون مهنيا وخريج كلية الهندسة ولديه تصور وفهم وادراك لما تحتاجه العاصمة من أمور عمرانية وخدمية".

وتابع، أن "رسالتنا فُهمت على أنها استهداف لشخص محدد أو كتلة محددة وهو أمر غير صحيح ولم يكن ضمن ما نطمح به، لأننا نبحث عن مصلحة عاصمة العراق ولا نريد إدخال ملفها بالسجالات أو الصراعات السياسية وينبغي أن يحرص الجميع على خدمتها بمهنية وعقل"، مشددا على أن "قانون مجالس المحافظات أعطى شرطا للترشيح لمجالس المحافظات بأن يكون مضى عليه بالسكن في المحافظة عشرة سنوات ونحن نريد تعميم هذا الأمر على منصب أمين بغداد".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اقترحت ، الاحد 27 كانون الثاني 2019، تشكيل لجنة "شبيهة باللجنة التي شكلت بعد العام ٢٠٠٤"، لاختيار أمين بغداد تقوم بإجراء مقابلات مع المرشحين كلا على انفراد .

وكان النواب عن محافظة بغداد اتفقوا، السبت 19 كانون الثاني 2019، على تشكيل "كتلة بغداد الخدمية"، فيما أكدوا على ضرورة أن يكون أمين العاصمة من أهاليها "حصرا".

