بغداد تسلم السفير التركي مذكرة احتاج وأنقرة ترد

اسماء السيد - أعلن في بغداد مساء اليوم عن استدعاء السفير التركي في البلاد وتسليمه مذكرة احتجاج لاطلاق الجيش التركي الرصاص على متظاهرين أكراد عراقيين غاضبين من القصف التركي لمناطقهم فيما ردت القوات التركية بتنفيذ غارات جوية ضد قواعد لحزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية الاحد انها استدعت السفير التركي في العراق وسلمته مذكرة احتجاج لاطلاق الجيش التركي الرصاص على اكراد عراقيين غاضبين من استمرار القصف التركي لمناطقهم في منطقة شيلادزي بمحافظة دهوك (415 كم شمال بغداد) باقليم كردستان الشمالي.

اكراد عراقيون يهاجمون قاعدة عسكرية تركية بشمال العراق

واشارت الوزارة في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" انها قد استدعت اليوم السفير التركي في العراق فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما تعرض له المواطنون العراقيون في منطقة شيلادزي بمحافظة دهوك من إصابات وأضرار". واوضحت أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً للسيادة ولا تنسجم مع العلاقات الودية والأخوية بين البلدين". ودعت السلطات التركية الى التوقف عن مثل هذه الأعمال المنفردة". وجددت الخارجية العراقية "التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للقيام بأعمال تمسُّ أمن دول الجوار".

وفي وقت سابق اليوم عبرت الخارجيَّة عن الاسف لسقوط ضحايا بين محتجين عراقيين اكراد هاجموا امس قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك .. واشارت الى ان اطلاق القوات التركيَّة النار على المواطنين في ‏ناحية شيلادزي ومجمع سبريي ضمن قضاء العماديّة في محافظة دهوك والذي ‏أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى امر غير مقبول .. مشددة على ان سيادة العراق وأمن مواطنيه تقع في المقام الأوَّل ضمن مسؤوليات ‏الحكومة العراقية.

تركيا ترد

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن قوات بلاده قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني التركي داخل اقليم كردستان ردا على الهجوم على القاعدة التركية في المنطقة.

واشار في تصريح للصحافيين أن بلاده ستتخذ، بالتنسيق مع الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق خطوات ضد "حزب العمال الكردستاني".

وقال أن هذا الحزب الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وتحاربه على مدار أكثر من ثلاثة عقود مستاء من هذه الإجراءات ولذا يعمل على استفزاز المدنيين وتحريضهم ضد القوات التركية المتواجدة في الأراضي العراقية.

وأضاف أوغلو أن المقاتلات التركية نفذت غارات على قواعد حزب العمال الكردستاني بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات وذلك ردا على الاعتداء الذي استهدف قاعدة الجيش التركي. اما وزير الدفاع التركي خلوصي أكار فقد اتهم من وصفهم بالإرهابيين بالهجوم على قاعدة تركية في مدينة دهوك العراقية من اجل الإيقاع بين الجيش التركي والأهالي".



حكومة كردستان: تحقيق لمعاقبة المخربين

ومن جهتها اتهمت حكومة إقليم كردستان العراقان من وصفتها بـ "أيادٍ مخربة" بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها ناحية شيلادزي في محافظة دهوك وتسببت بفقدان متظاهر حياته وإصابة ما لايقل عن عشرة آخرين متوعدة بمعاقبة من وصفتهم بـ "المخربين ومثيري الشغب" من دون الاشارة الى هوياتهم.

وقالت في بيان صحفي اطلعت عليه "أيلاف" اننا "نعبر عن قلقنا وحزننا جراء وقوع خسائر في الأرواح وجرحى في الأحداث التي شهدتها اليوم منطقة شيلادزي، كما نعرب عن تعازينا وتعاطفنا مع ذوي وعائلات الضحايا".

واضافت أن "هناك أيادي تخريبية وراء هذه الأحداث لذا فإن الأجهزة المعنية تجري تحقيقات دقيقة لمعاقبة المخربين ومن تسببوا بإثارة الشغب".

وكان متظاهرون اكراد عراقيون قد هاجموا امس السبت موقعا عسكريا تركيا بمحافظة دهوك العراقية الشمالية احتجاجا على على القصف التركي لمناطقهم وسقوط ضحايا مدنيين فيما اتهمت وزارة الدفاع التركية حزب العمال التركي بالتحريض ضد قواتها هناك.

وقد توجه عدد من المحتجين إلى مجمع سيري الذي يضم معسكراً للجيش التركي حيث اقتحموه وأضرموا النار في اجزاء منه ما ادى الى اشتباكات بين المتظاهرين والقوات التركية أدت إلى وفاة متظاهر وإصابة 10 آخرين بجروح ناجمة عن إصابتهم بالغاز والأسلاك الحديدية وليس الإطلاقات النارية للجيش التركي.

ودأب الطيران التركي على قصف مناطق باقليم كردستان العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني بقواعدهم في شمال العراق.

