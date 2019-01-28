بخاتي: البرلمان عاش حالة "شلل كامل" خلال فصله التشريعي الاول

الخليج 365/ بغدادحذر النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية جاسم بخاتي، الاثنين، من حالة "شلل كامل" في السلطة التشريعية خلال فصلها التشريعي الاول، عازيا ذلك الى عدم استكمال الكابينة الوزارية وتشريع موازنة "مهلهلة" وعدم استكمال تشريع 17 مشروع قانون بالبرلمان.

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "الفصل التشريعي الاول تميز بكثرة السجالات والمقاطعات بسبب عدة امور ابرزها قضية استكمال الكابينة الوزارية"، مبينا ان "هناك حالة من عدم الرضا لدى اغلب الحاضرين من طريقة ادارة الجلسات خاصة ما يتعلق بقضية طرح المشاكل والتشريعات المهمة".



واضاف بخاتي، ان "عمل النواب لم يستطع استكمال الكابينة الوزارية التي ما زالت معطلة اضافة الى تشريع موازنة مهلهلة ولا ترتقي الى مستوى الطموح"، لافتا الى ان "هنالك اكثر من 17 تشريع لقوانين لم تستكمل ومضى البرلمان في عطلته التشريعية".

واكد بخاتي ان "المشهد العام للبرلمان في فصله التشريعي الاول ينبأ بحالة شلل كامل عاشتها السلطة التشريعية".

وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت، في 26 كانون الثاني 2019، انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب بعد التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

