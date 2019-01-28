امانة بغداد تعلن السيطرة على مياه الامطار

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاثنين، السيطرة على كميات المياه التي هطلت على العاصمة منذ يوم امس، مشيرة الى أن المحطات الحاكمة عملت بكامل طاقتها القصوى للسيطرة على تلك المياه.

وقالت الامانة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ملاكات دائرة بلدية الصدر استنفرت جميع ملاكاتها البشرية وعملت منذ اللحظات الاولى لهطول الامطار على توزيع آلياتها التخصصية في عموم القاطع البلدي التابع لها لسحب مياه الامطار".



واضافت ان "المحطات الحاكمة عملت بكامل طاقتها القصوى دون حدوث اي تلكؤ في عملية تصريف مياه الامطار نحو القنوات المخصصة وبالاتجاهات الثلاث قناتي الشرطة والجيش عبر خطوط الطوارئ وعبر خطي زبلن والقدس باتجاه محطة الحبيبية الحاكمة".

وشهدت العاصمة بغداد، هطول امطار غزيرة بدأت منذ مساء امس واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين 28 كانون الثاني 2018، وسط تحذيرات من موجات فيضانية قد تتعرض لها بعض مناطق البلاد.

