وفاة امير الايزيديين في العراق والعالم

الخليج 365/ بغدادأعلن المدير العام لشؤون الأيزيدية في وزارة أوقاف إقليم كردستان خيري بوزاني، الاثنين، عن وفاة أمير الايزيديين في العراق والعالم تحسين سعيد علي بك في إحدى المستشفيات الألمانية.

وقال بوزاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ببالغ الاسى والحزن العميقين نعلن نبأ رحيل سمو أمير الأيزيديين في العالم، الأمير تحسين سعيد علي الى جوار ربه، في مستشفى (ك ار ايج سليوه ) في مدينة هانوفر الالمانية، وذلك اثر مرض عضال ألم به منذ فترة طويلة".



وكان مقرب من أمير الإيزيديّين في العراق والعالم "تحسين سعيد علي بك"، أفاد، الجمعة (25 كانون الثاني 2019)، بأن الاخير في حالة صحية حرجة في احدى مستشفيات المانيا.

والأمير تحسين بك، ولد في 15 اب- 1933، في باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، الموصل. تم تنصيبه أميرا للايزديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك وذلك في صيف 1944، وبقي بمنصبه.

