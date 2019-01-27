التربية تعلن افتتاح مركز لمعالجة الصدمة من العنف في نينوى

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة التربية، الاحد، مركزاً لمعالجة الصدمة من العنف ضمن برنامج الناجين من العنف والتعذيب في محافظة نينوى.

واكدت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "التعاون المشترك أثمر عن افتتاح مركز بصمة امل لتأهيل الصدمة النفسية في مستشفى ابن سينا التعليمي في الموصل من اجل تقديم الخدمات مجانا"، مشيرة الى ان "مدارس المحافظة ستكون من أولى اهتمامات المركز حيث سيتم تشكيل فرق جوالة من اجل زيارة المدارس وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم الخدمات للطلبة".



واضافت الوزارة، ان "البرنامج يستهدف فئات المجتمع من عمر ١٥ سنة فما فوق لتأهيلهم من الصدمة النفسية، المديرية بدورها بينت ان الندوة شهدت مشاركة واسعة من قبل اطباء مختصين في تقديم الدعم النفسي وذلك ضمن برامج استقرار واقع نينوى في كافة الصعد".