وزير التجارة يبحث مع وفد اردني بناء مدن صناعية في معرض بغداد الدولي

الخليج 365/ بغدادبحث وزير التجارة محمد العاني، الأحد، مع وفد اردني بناء مدن صناعية ومعرض دائم للمنتجات الاردنية في معرض بغداد الدولي، فيما اشار وزير الصناعة الاردني طارق الحموري الى وجود تطابق بوجهات نظرلبناء مدينة صناعية مشتركة على الحدود، ومسألة وقت للبدء بها.

وقال العاني في بيان لوزارة التجارة، "ناقشنا مع الاشقاء الاردنيين ملفات صناعية وتجارية كثيرة، فضلا عن مناقشة بناء مدن صناعية ومعرض دائم للمنتجات الاردنية في معرض بغداد الدولي"، لافتا إلى أن "الكثير من الملفات التي وقعت في محضر سابق اثناء زيارة رئيس الوزراء الأردني للعراق، أوضحت الكثير من الأمور وكيفية التعاون بين البلدين التي تربطهم علاقات وثيقة اقتصادية وسياسية".



وأكد العاني، أن "اللقاء والمباحثات كانت شاملة ومثمرة في كافة المجالات التجارية والصناعية"، مؤكدا "حرص العراق على تطوير العلاقات مع الاردن"، لافتا الى أن "العراق حريص على تطوير علاقاته مع الاشقاء العرب ومنهم المملكة الاردنية الهاشمية".

وتابع، أن "هذه المناقشات ستتطور في محاضر مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وهذا ما اكده البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء المصادق عليه والذي كان من اولوياته زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الشقيقة لتكون اكبر واعمق".

بدوره، أعرب وزير الصناعة العراقي صالح عبد الله الجبوري، عن تطلع وزارته "للوصول لتفاهمات وتعاون أكثر مع الاردن لتبادل المنفعة الواحدة لكليهما، وبمختلف المجالات الصناعية والتجارية والطاقة والنقل والنفط والمواصلات والزراعة والاتفاق على تنفيذ المشاريع والخطط والتي تصب في خدمة البلدين".

من جانبه، أشاد وزير الصناعة الأردني، بحسب البيان، بـ"العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بين العراق والاردن والتي تخدم مصالحهما المشتركة"، مشددا "الحرص على تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى طموح ومصالح البلدين".

وأشار الوزير الأردني، إلى "هناك ملفات تفصيلية وعلى جانب عال من التقنية، وهناك تطابق في وجهات نظرلبناء مدينة صناعية مشتركة على الحدود"، موضحا بالقول "بدأنا باتخاذ القرارات العاجلة لتفعيل الاتفاقات، وأن بناء المدينة الصناعية مسألة وقت فقط للبدء بها".

وبدأت صباح اليوم، اجتماعات الوزراء العراقيين مع الوفد الأردني لبحث ملفات صناعية وتجارية واقتصادية.

