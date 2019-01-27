كهرباء واسط توضح أسباب انقطاع التيار عن بعض مناطق المحافظة

الخليج 365/ بغدادأوضحت مديرية كهرباء واسط، الاحد، اسباب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق المحافظة، فيما اشارت الى وجود عوارض فنية بعضها بسبب الاحوال الجوية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سبب انقطاع التيار الكهربائي هو حصول عارض فني على محولات محطة ٤٠٠ قرب منطقة البتار والتي تغذي المدينة، والمحطة تابعة لمديرية شبكات واسط ومازالت الكوادر الفنية تواصل عملها لإصلاح العارض وإعادة إطلاق التيار الكهربائي".



وأضافت المديرية، "كما نود أن نبين ان مناطق العزيزية والصويرة قد تعرضت بعض المحطات فيها إلى عوارض فنية بسبب الاحوال الجوية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق التي يتواصل العمل فيها من قبل كوادر الكهرباء لاصلاحها".