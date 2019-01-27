الموارد المائية تعلن استعدادها لمواجهة موجة الامطار الغزيرة المتوقعة

أعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، عن استعدادها لمواجهة موجة الامطار الغزيرة المتوقعة خلال الايام المقبلة، محذرة المتجاوزين على حوض النهر، من الموصل الى سامراء من خطورة بقائهم باماكنهم لاحتمال ورود موجات فيضانية مرتقبة.
وقالت خلية الاعلام الحكومي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إن "وزارة الموارد المائية اكدت استعدادها لمواجهة موجة الامطار الغزيرة المتوقعة خلال الايام المقبلة"، مشيرة الى أن "الوزارة "اتخذت اجراءات عديدة لمواجهة السيول المحتملة نتيجة تلك الامطار".
وأضافت الخلية، أن "من المتوقع ان تتركز الامطار بشكل كبير في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية المحاذية لايران، والوزارة استنفرت الوزاره جهدها الالي والهندسي والبشري للسيطرة على هذه السيول وامرارها بشكل امن الى السدود والخزانات لتعزيز الخزين المائي للوزارة وصولا الى مناسيب خزنية امنه، واطلاق المياه في نهر دجلة وتحويله الى منخفض الثرثار".
وتابعت الخلية، أن "الوزارة حذرت المتجاوزين على حوض النهر، من الموصل وصولا الى سامراء من خطورة بقائهم باماكنهم لاحتمال ورود موجات فيضانية مرتقبة، مبينة ان محافظة بغداد ستشهد هطول امطار شديدة الى متوسطة، قد تسبب ارتفاعا بمستوى المياه داخل الاحياء السكنية"، مشيرة الى أن "وزير الموارد المائية اوعز بتسخير الجهد الالي لمساعدة دوائر البلدية والجهات المحلية بتصريف المياة الى الانهر والمبازل في بغداد والمحافظات".
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