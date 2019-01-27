تخصيص مليوني دينار لكل مواطنة أيزيدية

الخليج 365/ بغدادأعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الأحد، عن تخصيص مليوني دينار عراقي (1600 دولار أمريكي تقريباً) لكل أيزيدية ناجية من تنظيم "داعش".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوزير موسى "وخلال زيارته لقضاء تلكيف بمحافظة نينوى أكد أن الإيزيديات تعرضن إلى مأساة وأن الوزارة ستقف معهن".

وأضاف البيان، نقلاً عن الوزير العراقي "لكل إيزيدية ناجية مبلغ مليوني دينار سيوزع عليهن، وهذا تم تخصيصه في موازنة العام 2019".

