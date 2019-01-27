القضاء يعلن اعتقال متهمين اثنين بالناصرية لارتكابهما "جريمة النهوة" العشائرية

الخليج 365/ بغداداعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، عن اعتقال شخصين بتهمة ارتكابهما "جريمة النهوة" العشائرية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية صدقت أقوال متهمين اثنين لارتكابهما جريمة النهوة العشائرية، لمنع زواج إحدى الفتيات في المحافظة".



وأضاف أن "المتهمين القي القبض عليهما بعد قيامهما بمنع زواج إحدى الفتيات وهما من أقاربها (أعمامها) بناءً على شكوى أقيمت من قبل الفتاة".وأوضح بيرقدار ان "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهما وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون الاحوال الشخصية عن جريمة ارتكابهما النهوة العشائرية".

يشار الى ان مجلس القضاء الاعلى وجه ، في العاشر من كانون الثاني الحالي، بتطبيق اشد العقوبات بحق مرتكبي "جريمة النهوة" العشائرية.

و"النهوة" عرف عشائري قديم جداً يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة، ويُمكّن هذا العرف ابن العم او العم بالنهي على الفتاة ومنعها من الزواج.

ويعدّ القضاء "النهوة العشائرية" جريمة يحاسب مرتكبها بعقوبات مختلفة، وبحسب مختصين فأن القانون العراقي لم يفرد لها مادة أو فقرة، إلا أنها (النهوة) يمكن اعتبارها أحد أنواع التهديد.