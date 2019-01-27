حركة البشائر تصف تأسيس MBC العراق بـ"الوقاحة"

الخليج 365/ بغداداتهمت حركة البشائر، الاحد، السعودية بالعمل على التدخل في الشأن العراقي عبر تأسيسها "بكل وقاحة" فضائية MBC العراق.

وقال الامين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي في تغريدة له على "تويتر"، اطلعت عليها الخليج 365، إن "السعودية تؤسس وبكل وقاحة MBC العراق للتدخل بالشأن العراقي وبشكل سافر وصريح".

وكشفت مجموعة MBC الإعلامية السعودية، عن خطة لإطلاق قناة ترفيهية موجهة الى الأسرة العراقية تحمل اسم MBC العراق، وذلك بعد التقارب الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد.

