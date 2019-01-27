الجبهة التركمانية: ملف الشرطة المحلية بكركوك يمر بمنعطف خطير

الخليج 365/ بغداداكدت الجبهة التركمانية، الاحد، ان ملف الشرطة المحلية بكركوك يمر بمنعطف خطير، فيما دعا الداخلية الى تنفيذ التنقلات واسناد المناصب لكفاءات بدلا من المشبوهين او الذين لا يملكون شهادات حقيقية.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملف الشرطة المحلية بكركوك يمر بمنعطف خطير من خلال التدخلات السياسية "، مطالبا بـ"دعم الارادة المهنية والتغيير في المناصب حسب الشهادات الصادرة من كليات الشرطة الحقيقية بخصوص اسناد المناصب الامنية حسب التوازن القومي".



وشدد الصالحي على ضرورة "ان تبتعد الاحزاب السياسية عن التدخل في شؤون شرطة كركوك"، معتبرا ان "هروب مجرمين خطرين من قبضة العدالة، وحصول قضايا رشى وتزوير تؤدي الى ضعف العلاقة بين الشعب والاجهزة الامنية".

ودعا الصالحي "الوكيل الاقدم لوزير الداخلية الى تنفيذ امر وزارة الداخلية بشأن التنقلات واسناد المناصب الى الكفاءات بدلا من المشبوهين او الذين لا يملكون شهادات حقيقية"، مطالبا "الرئاسات الثلاث بالتدخل في تنفيذ هذه الاوامر لاعادة هيبة شرطة كركوك المهتزة".

وأفاد مصدر أمني في كركوك، امس السبت، بهروب موقوف متهم بتنفيذ عمليات قتل وسطو مسلح من توقيف مركز شرطة رحيم آوة شمالي المحافظة.

