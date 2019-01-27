الخارجية النيابية تدعو بغداد وكردستان لاخراج القوات الاجنبية وفتح حوار مع تركيا

الخليج 365/ بغداددعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الاحد، حكومتي بغداد واقليم كردستان لدراسة الوضع واخراج القوات غير العراقية من اراضي البلاد، مشددة على ضرورة فتح حوار مع تركيا لضمان عدم استمرار القصف.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بحال عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان اجراءات عاجلة فان القصف التركي على بعض قرى محافظة دهوك في اقليم كردستان سيستمر والضحايا الابرياء قد تزداد اعدادهم"، مشددا على ضرورة "تعاون الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم وخلق اجواء ايجابية مع تركيا لاخراج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق الاقليم بما ينهي اعذار تركيا في قصف المناطق والقرى العراقية".



واضاف الموسوي، اننا "لانريد ان يكون ابناء اقليم كردستان ضحايا من اجل غيرنا"، مشددا على "ضرورة ان يكون هنالك اتفاق بين حكومتي المركز والاقليم لدراسة الوضع وحل المشكلة وانهاء الادعاءات التركية لضمان عدم تكرار الاعتداءات التركية على اهلنا في دهوك وقرى شلي ودزة".

واكد الموسوي، ان "هنالك مجاميع مقاتلة غير عراقية متواجدة في مناطق داخل الاقليم وينبغي ابلاغهم بان تواجدهم ليس بمصلحة العراق فعليهم اما العودة الى بلادهم او الذهاب الى دولة اخرى"، موضحا اننا "بالبداية علينا تنظيف مناطقنا وبعدها نذهب لمعاتبة تركيا بغية ايقاف عدوانها وقصفها".

واقتحم العشرات من اهالي محافظة دهوك، أمس السبت، القاعدة التركية في المحافظة الحدودية مع تركيا، احتجاجا على قتل القوات التركية أربعة مدنيين خلال غارة جوية مؤخرا.

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في وقت سابق اليوم الاحد، رفضه أن تكون أراضي الإقليم منطلقا لاستهداف أمن دول الجوار.

وكانت الطائرات التركية قصفت، الأربعاء 23 كانون الثاني 2019، قرية زلي وأطرافها في منطقة نهيلي التابعة لناحية ديرلوك، في قضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية قرب الحدود على حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد في شمال العراق، ويخوض تمردا منذ عقود في تركيا.