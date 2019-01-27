بارزاني: موازنة 2019 هي الافضل بالنسبة لكردستان

الخليج 365/ بغداداكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الاحد، ان كردستان قطعت مرحلة جيدة بتفاهماتها مع بغداد، فيما اشار الى ان موازنة 2019 هي الافضل بالنسبة للاقليم.

وقال البارزاني في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وتابعته الخليج 365، "نشكر حكومة بغداد لدفعها رواتب موظفي اقليم كردستان"، مبينا ان "كردستان قطعت مرحلة جيدة بتفاهماتها مع بغداد".

واضاف البارزاني "اتلمس نية جدية من عادل عبد المهدي لحل الخلافات مع اربيل"، مشيرا الى ان " موازنة 2019 هي الافضل بالنسبة للاقليم".



وتابع البارزاني "لن نسمح بأن تكون كردستان مركزاً للاعتداء على الدول الاخرى".

وكان النائب عن كتلة الحكمة علي البديري اكد، في 24 كانون الثاني 2019، أن إقليم كردستان "حصل على أكثر من حقوقه" في الموازنة المالية لعام 2019، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة بلغت أكثر من 20%.

فيما اكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، امس السبت، ان اقليم كردستان حصل بموازنة 2019 على عشرة اضعاف ماحصل عليه بالموازنات السابقة، مشيرا الى ان حصة الاقليم حاليا ستصل الى عشرة تريليون دينار باستثناء القروض والهبات.

