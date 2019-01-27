ذي قار: آلية توزيع موازنة 2019 بين المحافظات غير عادلة

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي, الاحد، ان موازنة تنمية الأقاليم 2019 لا تتناسب مع "محرومية" ذي قار , مشيراً الى ان آلية توزيعها بين المحافظات "غير عادلة أو منصفة".

وقال الدخيلي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "حصة محافظة ذي قار في موازنة تنمية الاقاليم لعام (2019) هي نسبة مجحفة ولا تتناسب مع حجم السكان , فضلاً عن انها لم تراعي حجم المحرومية التي تعاني المحافظة ".



وأضاف ان "الموازنة لم تنصف المحافظة كونها من المحافظات المنتجة للنفط", مؤكداً "عدم رضا الحكومة المحلية عن الآلية التي تم اعتمادها لتوزيع الموازنة العامة بين المحافظات العراقية ".

يشار الى ان مجلس النواب صوت في ساعة متاخرة من ليل 23-24 كانون الثاني 2019 على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

