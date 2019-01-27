الحلبوسي يتوجه الى لندن في زيارة رسمية

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الجلبوسي، الاحد، بتوجه الاخير إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية.
وقال في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "يتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة وفد نيابي إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً لدعوة رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو".
وأوضح أنه "من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس العموم البريطاني وعددا من اللوردات والوزراء والمسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين".
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