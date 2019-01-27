مجلس محافظة واسط يصوت على اختيار غضنفر البطيخ محافظا

صوت مجلس محافظة واسط، الاحد، على اختيار عضو المجلس غضنفر البطيخ لمنصب المحافظ.
وقال مراسل الخليج 365، ان مجلس محافظة واسط عقد اليوم جلسته لاختيار محافظا.
واضاف المراسل ان المجلس صوت على اختيار العضو عضنفر البطيح لمنصب المحافظ، مشيرا الى ان التصويت تم باجماع الحضور.
وأعلن عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي، الثلاثاء الماضي، تصويت المجلس على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً.
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