مدير مرور كركوك يصدر توضيحا بشأن قرار استدعائه اليوم

الخليج 365/ كركوكاصدر مدير مرور كركوك العقيد شيرزاد احمد، الاحد، مدير توضيحا بشأن قرار استدعائه اليوم.

وقال احمد في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم استدعائي من قبل قيادة شرطة كركوك للحديث عن امور تخص عمل الدائرة والموظفين وبعض الاجراءات القانونية الخاصة بعمل الدائرة".

واضاف انه "تم اجراء اللازم، ونحن الان نتجول في شوارع كركوك لبط حركة سير العجلات وخدمة لابناء محافظتنا العزيزة".



وافاد مصدر امني في كركوك، اليوم الاحد، بأن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اعتقل مدير مرور المحافظة و23 ضابطا ومنتسبا في شرطة كركوك، مبينة ان اعتقال مدير المرور جاء للتحقيق بتهمة تسجيل بتهمة تسجيل مركبات بشكل مخالف للتعليمات والقوانين.