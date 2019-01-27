نائب عن الانبار يثني على تواجد القوات الامريكية ويعده "شرعيا"

الخليج 365/ بغدادأثنى النائب عن محافظة الانبار فالح العيساوي، الاحد، على تواجد القوات الامريكية التابعة للتحالف الدولي في المناطق الغربية، عادا اياه "تواجد شرعي وليس احتلال" وفق الاتفاقية الامنية المبرمة بين واشنطن وبغداد، داعيا للتعامل معها على اساس المصالح المشتركة وليس كعدو.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، "إننا نثني على تواجد التحالف الدولي وعلى الدور الذي قام به والجهود في عمليات التدريب والتجهيز ودعم القوات العراقية، رغم انه لم يقم بعمليات عسكرية في تحرير المناطق بل اقتصرت عمليات التحرير على القوات العراقية والشرطة المحلية وابناء الحشد العشائري والحشد الشعبي"، مبينا ان "دعم التحالف كان بالتجهيز والتدريب والدعم الجوي والمعلومات الاستخبارية ونحن نشكر واشنطن والتحالف الدولي على الدعم الكبير لمناطقنا".



واضاف العيساوي، ان "المعني بابقاء او خروج القوات الاجنبية هو القائد لعام للقوات المسلحة وبحسب الحاجة الفعلية لتواجد تلك القوات وبما يصب بمصلحة العراق"، مشددا على اننا "كممثلين للمكون السني والمحافظات التي اجتاحها تنظيم داعش مع وجود قوات التحالف الدولي بالعراق خشية عودة زمر داعش الى مناطقهم من جديد".

ولفت الى ان "رؤيتنا بان تواجد تلك القوات في محافظاتنا هو تواجد شرعي جاء نتيجة لاتفاقية امنية ستراتيجية ابرمت بين العراق وواشنطن، وليس احتلال"، لافتا الى أن "القوى الكردية بشقيها الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني مع ضرورة بقاء التحالف الدولي بالوقت الحاضر نتيجة للارباك الامني والصراع الاقليمي والذي نخشى ان يؤثر سلبا على وضع العراق".

واكد العيساوي، ان "هناك ضرورة للاستفادة من التكنلوجيا المتقدمة للتحالف الدولي، كما ان هناك حاجة لتكثيف جهود تدريب قواتنا الامنية من جيش وشرطة وتجهيزها وخاصة الشرطة المحلية"، مشددا على ضرورة "التعامل مع القوات الامريكية على اساس المصالح المشتركة وليس كعدو لنا".

وتداولت وسائل اعلام ومواقع التواصلة، امس السبت (26 كانون الثاني 2019)، مقطع فيديو يظهر تجوال قوات عسكرية أميركية في عدد من أحياء الفلوجة بمحافظة الانبار.

