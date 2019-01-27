وصول وفد حكومي اردني الى بغداد

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، الاحد، بأن وفدا حكوميا اردنيا وصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وفدا حكوميا اردنيا رفيع المستوى وصل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية"، مبينا ان "الوفد يتكون من وزراء الصناعة والتجارة والتموين - الصحة- المالية- البلديات- النقل - الطاقة - محافظ البنك الاردني".



واضاف ان "نائب رئيس الوزراء الاردني رجائي المعشر سيصل اليوم لرئاسة الاجتماع الموسع الذي سيرأسه من العراق نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وبحضور نظرائهم من الحكومة العراقية".

واشاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس الماضي، بعزم العراق والاردن توسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

