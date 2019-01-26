إقليم كردستان يعلن مقتل متظاهر واصابة 10 آخرين باحداث ناحية شيلادزي بدهوك

الخليج 365/ بغداداعلن إقليم كردستان، السبت، مقتل متظاهر واصابة 10 آخرين باحداث ناحية شيلادزي بدهوك.

وقالت حكومة إلاقليم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "أيادٍ مخربة تقف وراء الأحداث التي شهدتها ناحية شيلادزي في محافظة دهوك اليوم والتي تسببت بفقدان متظاهر حياته وإصابة ما لايقل عن عشرة آخرين، متوعدة بمعاقبة المخربين ومثيري الشغب".

واضافت "نعبر عن قلقنا وحزننا جراء وقوع خسائر في الأرواح وجرحى في الأحداث التي شهدتها اليوم منطقة شيلادزي، كما نعرب عن تعازينا وتعاطفنا مع ذوي وعائلات الضحايا".



وتابعت أن "هناك أياد تخريبية وراء هذه الأحداث، لذا فإن الأجهزة المعنية تجري تحقيقات دقيقة لمعاقبة المخربين ومن تسببوا بإثارة الشغب".