مجلس مكافحة الفساد يعقد اجتماعا برئاسة عبد المهدي ويبحث آلية ارتباط المفتشين به

الخليج 365/ بغدادعقد مجلس مكافحة الفساد، السبت، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحث آلية ارتباط المفتشين به.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الوزراء ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقره في المحكمة الجنائية العراقية العليا، وجرى استعراض أهم القضايا والملفات، وبحث آلية ارتباط المفتشين بالمجلس وطرق التقييم واستلام التقارير، وتشكيل منظومة ميسّرة لتلقي الشكاوى والاخبارات، الى جانب الاوامر التنظيمية والادارية لعمل المجلس".



ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله إن "مكافحة الفساد تكاد تمثل نصف عمل الدولة، ولابد ان ننتقل بالدولة الى مراتب لم تبلغها سابقا في هذا المجال وتوحيد جهود الرقابة والمحاسبة والمفتشين وتنظيم عملها لتكون اكثر فاعلية".