عبد المهدي يؤكد على ضرورة ان يكون للاعلام دور كبير ببناء الدولة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، على ضرورة ان يكون للاعلام دور كبير في بناء الدولة والمجتمع لجانب مسؤوليته الرقابية المهمة في تأشير مكامن الخلل لمعالجتها واصلاحها.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم وفد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية".

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "العراق يدخل مرحلة جديدة من العمل والاستقرار وتعزيز مكانته في محيطه العربي والاقليمي والدولي وتجاوز الظروف القاسية التي واجهت شعبه في مختلف العهود، وضرورة ان يكون للاعلام الدور الكبير في بناء الدولة والمجتمع الى جانب مسؤوليته الرقابية المهمة في تأشير مكامن الخلل لمعالجتها واصلاحها".

