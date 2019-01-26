تركيا ترفع الحظر الجوي عن مطار السليمانية بكردستان العراق

اسماء السيد - السليمانية: استأنفت تركيا السبت رحلاتها من مطار مدينة السليمانية في شمال العراق وإليه، بعد نحو عام ونصف العام من حظر جوي فرضته أنقرة على الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، في أعقاب إجراء استفتاء على الاستقلال.

وقال مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبداالله إنه "تنفيذا لقرار الحكومة التركية رفع الحظر (...) هبطت أول طائرة من الخطوط الجوية التركية في السليمانية في وقت مبكر، وعادت إلى تركيا".

وفرضت تركيا حظرا على الرحلات من مطار السليمانية وإليه بعيد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر 2017.

وقد صدر القرار التركي حينها تماهيا مع فرض الحكومة العراقية حظرا على الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، بعد أيام من الاستفتاء الذي اعتبرته بغداد غير قانوني.

وقررت بغداد كذلك غلق المنافذ الحدودية البرية في الإقليم، وأرسلت قواتها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية خصوصا خلال الفوضى التي أعقبت هجوم تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران/يونيو 2014.

وفي آذار/مارس الماضي، رفعت السلطات العراقية الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية.

واعتبر عبد الله أن "أضرارا كثيرة لحقت بالمطار والمواطنين وشركات الطيران نتيجة الحظر، والضرر الذي لحق فقط بمطار السليمانية تجاوز أكثر من خمسة ملايين دولار في العام 2018".

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان السبت أيضا، أن الخطوط الجوية العراقية ستباشر بدورها تسيير رحلات جوية من مطار السليمانية الدولي إلى مطار اسطنبول خلال الأيام المقبلة.