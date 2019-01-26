إكمال حكومة العراق معطل للربيع ودعوة لحوار ينجزُ دون "لي أذرع"

اسماء السيد - أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن انتهاء الفصل التشريعي الاول للبرلمان وتعطل اجتماعاته حتى مارس المقبل ما سيؤدي الى تأخر اكمال التشكيلة الحكومية حتى الربيع المقبل، فيما دعا الحكيم رئيس تحالف الاصلاح منافسه الرئيسي تحالف البناء الى مفاوضات تقود الى الانتهاء من تشكيل الحكومة بعيدا عن اسلوب "لي الاذرع".

ودعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم السبت قادة تحالف البناء المنافس الى حوار مشترك لاكمال التشكيلة الوزارية المتعثر منذ 25 تشرين الاول اكتوبر الماضي بعيداً عما اسماه اسلوب "لي الاذرع".

وتحالف الاصلاح والبناء هما الاكبر اللذين افرزتهما الانتخابات التشريعية الاخيرة في مايو اير الماضي حيث يضم الاول قوى سياسية كبيرة مثل سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والنصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والحكمة برئاسة عمار الحكيم والوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق اياد علاوي، فيما يضم الثاني قوى في مقدمتها ائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري زعيم منظمة بدر ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية السابق.

وخلال مهرجان عشائري في بغداد، طالب الحكيم قادة تحالف البناء المنافس "بالجلوس على طاولة واحدة والخروج برؤية موحدة خدمة للشعب من خلال الاتفاق على استكمال التشكيلة الوزارية بعيدا عن اسلوب لي الاذرع".

وشدد على ان الظروف الحالية هي "ليست لحظة الصراعات وإنما لحظة التعاون والتعاضد ودعم الحكومة من اجل خدمة الشعب".

انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان وتأجيل جلساته الى الربيع

وبالترافق مع ذلك فقد أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة البرلمانية الرابعةما يعني تأجيل الجلسات الى اذار مارس المقبل وهو ماسيقود وسط الخلافات السياسية الحالية الى تعطل عملية اكمال التشكيلة الحكومية حتى الربيع المقبل.

وقال الحلبوسي في بيان تابعته ""الخليج 365"" إن "اليوم السبت الموافق 26 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة".

وطالب النواب بالاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال تواجدهم بمكاتب مجلس النواب في المحافظات والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر والتعرف على احتياجاتهم.

ويعتمد عقد الجلسة المقبلة للبرلمان على وجود توافق سياسي على التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة وبدون هذا التوافق فأن مجلس النواب لن يعقد جلساته إلاً في آذار مارس المقبل أو بعده.

وكان البرلمان العراقي الحالي الجديد قد عقد اولى جلساته في الثالث من ايلول سبتمبر الماضي حيث قام بتسمية الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة .

تحدي الوزارات الاربع الشاغرة يواجه عبد المهدي

وتواجه حكومة عبد المهدي حاليا صعوبات في اكمال تشكيلتها التي تضم 22 وزيرا حيث مازالت حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل شاغرة وبحسب التوزيع المحاصصي للوزرارت فأن الدفاع من حصة السنة والداخلية للشيعة والعدل للاكراد لكن اي اتفاقات بين القوى السياسية الممثلة لهذه المكونات حول من يشغلها لم تتم لحد الان اضافة الى وزارة التربية بعد استقالة مرشحة تحالف الحوار شيماء الحيالي بسبب الكشف عن ارتباط شقيقها بتنظيم داعش في الموصل.

وفشل البرلمان الاربعاء الماضي في محاولته للتصويت على المرشحة الجديدة لوزارة التربية سفانة حسين الحمداني نتيجة خلافات بين نواب الكتل السنية في تحالف الاصلاح من جهة وبين النواب السنة في تحالف البناء من جهة اخرى.

كما اعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على المرشح الكردي لوزارة العدل اركان قادر ولي كريم لانه مرشح الحزب المنافس الاتحاد الوطني الكردستاني فيما تستمر الصراعات بين الكتل حول مرشحي الدفاع والداخلية ايضا.