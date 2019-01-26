متظاهرون يحرقون مقراً للقوات التركية شمالي العراق

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة دهوك، السبت، بأن متظاهرين حرقوا مقراً للقوات التركية واستولوا عليه شمالي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "احد مقرات التابعة للقوات التركية في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك تعرض للحرق والاستيلاء من قبل اهالي المنطقة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قاموا بهذا الفعل على خلفية استشهاد 5 من مواطنين بقصف الطائرات التركية".

