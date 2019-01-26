مكتب عبد المهدي يعلن موعد افتتاح الطريق الرابط بين جسري الأحرار والسنك

الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن إعادة افتتاح الطريق الرابط بين جسري الأحرار والسنك ذهاباً وإياباً يوم غد الأحد.

وقال سكرتير رئيس الوزراء، الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن "شمس شبكة الإعلام العراقي وفندق المنصور ميليا عادت من جديد بعد رفع الكتل الكونكريتية".

وأضاف البياتي في حديث لـ الخليج 365، "سنفتح الطريق ذهاباً وإياباً يوم غد".



وكانت أمانة بغداد أعلنت، اليوم السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من الطريق الرابط بين جسر الأحرار (ساحة الملك غازي) وصولاً الى جسر السنك العاصمة.