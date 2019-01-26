بالصور.. فتح طريق رئيسي في بغداد مغلق من 2008

الخليج 365/ بغداد بعدسة علي جاسماعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعادة فتح طريق رئيسي في العاصمة مغلق منذ 2008.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الجهد الهندسي في القيادة افتتح اليوم طريقا رئيسيا في منطقة الاعلام محلة 831".

واضافت ان "هذا الطريق مغلق منذ 2008"، مشيرة الى ان "اعادة افتتاحه سيخفف من الزخم المروري الحاصل في المنطقة".





