بالصور.. فتح طريق رئيسي في بغداد مغلق من 2008

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الخليج 365/ بغداد بعدسة علي جاسم
اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعادة فتح طريق رئيسي في العاصمة مغلق منذ 2008.
واضافت ان "هذا الطريق مغلق منذ 2008"، مشيرة الى ان "اعادة افتتاحه سيخفف من الزخم المروري الحاصل في المنطقة".
اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعادة فتح طريق رئيسي في العاصمة مغلق منذ 2008.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الجهد الهندسي في القيادة افتتح اليوم طريقا رئيسيا في منطقة الاعلام محلة 831".
واضافت ان "هذا الطريق مغلق منذ 2008"، مشيرة الى ان "اعادة افتتاحه سيخفف من الزخم المروري الحاصل في المنطقة".
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