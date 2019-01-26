نائب يكشف عن دخول "شحم مسرطن" للبلاد ويؤكد استبدال 11 مديراً لمنفذ بثمانية اشهر

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، السبت، عن دخول شحنة "شحم" مسرطن" إلى البلاد عبر منفذ سومار مندلي الحدودي مع إيران، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهيئة النزاهة إلى التحقيق في أسباب استبدال 11 مديراً للمنفذ "خلال ثمانية أشهر".

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عمليات فساد تجري في منفذ سومار مندلي بمحافظة ديالى، إضافة لتصرفات مثيرة للشكوك من بينها قيام رئيس هيئة المنافذ الحدودية باستبدال 11 مديراً للمنفذ خلال ثمانية أشهر من بينها استبدال أربعة مدراء خلال شهر واحد".



وأضاف التميمي، أن "هناك شحنة تم ضبطها على أنها شحنة بطاطس مجمدة، لكن وبعد فحصها تبين أنها شحم مسرطن وغير صالح للاستهلاك وهو من الأنواع الممنوع استيرادها بشكل مطلق، إضافة إلى دخول مواد غذائية منتهية الصلاحية".

وأشار إلى أن "ما يجري في المنفذ بحاجة إلى متابعة سريعة وفتح تحقيق عاجل من قبل رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة لمعرفة أسباب استبدال المدراء المتكرر وآليات دخول المواد الفاسدة والمسرطنة من المنفذ بشكل متكرر".

