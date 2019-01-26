بابا الفاتيكان يبعث رسالة الى رئيس ديوان الوقف الشيعي

الخليج 365/ بغدادبعث بابا الفاتيكان "فرنسيس"، اللسبت، رسالة الى رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.

ونقل الرسالة عنه السفير البابوي البيرتو اورتيغا مارتن

وجاء في نص الرسالة التي حصلت الخليج 365 على نسخة منها "انتهز مناسبة اليوم العالمي للسلام، اقدم لكم أسمى امنياتي بعام جديد سعيد ومليء بالسلام، وارقى المعاني والتحية".

وأضاف نقلاً عن البابا فرنسيس قوله "رسالة السلام (...) ليست رسالة مختصرة على المسيحيين بالحقيقة، فان هذه الهبة تتوجه لجميع الذين، من رجال ونساء، يرجون السلام وسط مآسي تاريخ البشرية وعنفه".





