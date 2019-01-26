- 1/3
- 2/3
- 3/3
بعث بابا الفاتيكان "فرنسيس"، اللسبت، رسالة الى رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.
ونقل الرسالة عنه السفير البابوي البيرتو اورتيغا مارتن
وجاء في نص الرسالة التي حصلت الخليج 365 على نسخة منها "انتهز مناسبة اليوم العالمي للسلام، اقدم لكم أسمى امنياتي بعام جديد سعيد ومليء بالسلام، وارقى المعاني والتحية".
وأضاف نقلاً عن البابا فرنسيس قوله "رسالة السلام (...) ليست رسالة مختصرة على المسيحيين بالحقيقة، فان هذه الهبة تتوجه لجميع الذين، من رجال ونساء، يرجون السلام وسط مآسي تاريخ البشرية وعنفه".
كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يبعث رسالة الى رئيس ديوان الوقف الشيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.