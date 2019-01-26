كربلاء تعتزم تقديم "اعتراض" إلى رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء بشأن تخصيصاتها بالموازنة

الخليج 365/ بغداداعتبر رئيس مجلس كربلاء نصيف الخطابي، السبت، أن الموازنة المالية لعام 2019 "لم تنصف" المحافظة، مشيراً إلى أن المجلس سيقدم "اعتراضاً" إلى رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص تخصيصات المحافظة من الموازنة.

وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة كربلاء المقدسة ما تزال مظلومة، وإننا كحكومة محلية أصبنا بخيبة أمل كبيرة خصوصاً بعد إقرار موازنة عام ٢٠١٩ التي هي الأخرى لم تختلف عن سابقاتها من موازنات الأعوام المنصرمة".



وأضاف، أن الموازنة، "لم تنصف المحافظة بما يتعلق بموضوع الزائر دولار، حيث كانت ضمن موازنة عام ٢٠١٢ بنسبة ٤٠ بالمئة وحجبت عن المحافظة بالموازنات الأخرى، وبعد المطالبات المستمرة لكافة الجهات سواء عن طريق رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء كنا نتوقع أن يعاد العمل بها وبنسبة أعلى من السابقة، الا أنها الان بنسبة ٣٠ بالمئة".

وأشار الخطابي، إلى أن "هذه النسبة لا تتناسب مع ما تتحمله المحافظة من ضغط كبير من خلال أعداد الزائرين القادمين اليها، فهي يقع عليها الثقل الأكبر سواء خلال الزيارات المليونية أو الزيارات الاعتيادية".

وتابع، أن "مجلس المحافظة سيقدم اعتراضاً إلى رئاسة مجلس النواب وإلى رئيس الوزراء حول تخصيصات المحافظة من الموازنة وخصوصا بما يتعلق بنسبة المحافظة من الزائر دولار لتمكين المحافظة من تقديم الخدمات إلى المواطنين".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، الأربعاء ( 23 كانون الثاني 2019)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

