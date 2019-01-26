الحلبوسي يعلن نهاية الفصل التشريعي الاول للبرلمان

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة.
وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه: إن "اليوم السبت الموافق 26 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة".
ودعا الحلبوسي "النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال تواجدهم بمكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم".
يذكر ان مجلس النواب رفع اول امس الخميس، جلسته الـ29 الى اشعار اخر.
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