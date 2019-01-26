العبادي يكشف حجم "التغلغل الإيراني" في العراق

الخليج 365/ بغدادكشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عن حجم "التغلغل الإيراني" في العراق، فيما اشار الى ان هذا الأمر يثير الحزن.

ونقلت روسيا اليوم عن العبادي قوله ان "هناك نفوذا ايرانيا في العراق يمارس تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة"، مبينا ان "هذا الأمر يثير الحزن لدي".

واضاف ان "هناك نفوذا في العراق لعدة دول"، مؤكدا رفضه "عمل أجهزة بعض الدول إن كانت من الولايات المتحدة أو إيران أو السعودية في التأثير على تشكيل الحكومات بالعراق".



وتابع أن "التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة الضعف والصراع (الداخلي) وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة"، داعيا إلى "وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل للتعاون من أجل المصالح الداخلية".

وحذر العبادي من "أن تكون للقوى العراقية المسلحة رأيا وقرارا سياسيا تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى"، لافتا الى ان "ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن".

واكد العبادي ان "أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، هؤلاء (القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي) لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، تنصيب الحكومة.. أن لا يدخلوا في الصراع السياسي.. هذا خطر على البلد"، موضحا "اننا لا نريد أن تسيطر على هذا البلد جماعات مسلحة متناحرة تفتش عن مصالحها السياسية فقط ضد مصالح المواطن".

