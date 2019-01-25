منظمة ايزيدية تكشف عن احالة "مدرسة كوجو" لإعادة تأهيل خلافاً لقرار مجلس الوزراء

الخليج 365/ كركوككشفت المنظمة الايزيدية للتوثيق، الجمعة، عن احالة "مدرسة كوجو" في نينوى لإعادة تأهيل من قبل وزارة التربية خلافاً لقرار لمجلس الوزراء نص على تحويلها الى متحف.

وقالت المنظمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلنا على معلومات تفيد بقيام السلطات الحكومية متمثلة بوزارة التربية بإحالة مدرسة كوجو الى مشاريع اعادة التاهيل والترميم".

وأضافت أن "مجلس الوزراء سبق وقرر في اب الماضي 2018 بالعمل على تحويل مدرسة كوجو التي كانت مسرحا لجريمة الابادة الجماعية للايزيديين على يد داعش الى متحف للذاكرة من خلال الحفاظ على معالم الجريمة ولتكن شاهدا حيا لما حصل للالاف من النساء والفتيات الايزيديات".

ولفتت المنظمة الى أن "وزارة التربية متمثلة بمديرية تربية نينوى ترتكب انتهاكا صارخا لحقوق ذوي الضحايا بالاضافة الى خرق قرار سابق لمجلس الوزراء ذات العلوية القانونية"، داعية الامانة العامة لمجلس الوزراء الى "ضرورة الالتفاف والعمل لايقاف قرار التلاعب بالمدرسة بحجة التأهيل والترميم كون آليات التعامل مع مسارح جرائم الابادة الجماعية بحاجة الى طرق".