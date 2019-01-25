الخليج 365/ بغداداعلن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، الجمعة، وفاة اول سفير للعراق في الاردن بعد عام ٢٠٠٣.

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ينعى رحيل المحامي والأديب والدبلوماسي عطا عبدالوهاب، اول سفير للعراق في المملكة الاردنية الهاشمية بعد عام ٢٠٠٣، والعضو المناوب لعدنان الباجه جي في مجلس الحكم، والذي وافته المنية في العاصمة الاردنية عمان" .



واضاف المكتب، "لقد كان الفقيد مثالاً للشخصية الوطنية المخلصة، والذي وضع المسودة الأولى لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما كان له الفضل في تعزيز العلاقات العراقية الاردنية، وخدمة الجالية العراقية في الاردن بعد عام ٢٠٠٣، والتي نال على اثرها وسام الاستقلال من الدرجة الاولى من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني" .