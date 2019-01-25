بالفيديو: انخفاض ملحوظ بمستوى الجرائم في بغداد بمعدّل 42%

فيما اشاد في الوقت نفسه بالجهد الواضح المبذول من قبل القطعات العسكرية وعناصر وزارة الداخلية المنتشرة في المحافظات كافة.
ويشار انه تم تسجيل انخفاض في نسبة السطو المسلح والخطف والقتل الغامض المقترن بالسرقة وغيرها من الجرائم، والتي انخفضت بمعدل 42% في بغداد.
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