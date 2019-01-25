بالفيديو: انخفاض ملحوظ بمستوى الجرائم في بغداد بمعدّل 42%

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن عن تسجيل انخفاض كبير بمستوى الجريمة في البلاد.

فيما اشاد في الوقت نفسه بالجهد الواضح المبذول من قبل القطعات العسكرية وعناصر وزارة الداخلية المنتشرة في المحافظات كافة.

ويشار انه تم تسجيل انخفاض في نسبة السطو المسلح والخطف والقتل الغامض المقترن بالسرقة وغيرها من الجرائم، والتي انخفضت بمعدل 42% في بغداد.

ولمزيد من التفاصيل والأرقام، يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

